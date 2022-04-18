Рівне:

Створення та просування сайтів

У Вараші підозрюваного в умисному вбивстві взяли під варту

Рівненська область / Новини регіону 18-апр, 2022, 19:389 prov 1
Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу 41-річному варашівцю відбулось сьогодні, 18 квітня.
Про це повідомляє ?Поліція Рівненської області.???
Нагадаємо, у суботу, 16 квітня, поліцейські затримали та повідомили про підозру чоловікові за умисне вбивство 48-річної жительки райцентру. Першочерговими слідчими діями та основі зібраних доказів поліцейські встановили, що між 48-річною жінкою та її 41-річним знайомим за місцем її проживання виник конфлікт, під час якого варашівець наніс жінці ножові поранення. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.
У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 115 КК України, слідчі затримали 41-річного жителя Вараша та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.
Кузнецовський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.
Схожі новини
На Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який позбавив життя сина
Головна / Рівненська область

На Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який позбавив життя сина

Прокуратура домоглася застосування стосовно старшого лейтенанта цивільного захисту запобіжного заходу – взяття під варту
Головна / Рівненська область

Прокуратура домоглася застосування стосовно старшого лейтенанта цивільного захисту запобіжного заходу – взяття під варту

На Рівненщині підозрюваного у вбивстві затримали за «гарячими» слідами
Головна / Рівненська область

На Рівненщині підозрюваного у вбивстві затримали за «гарячими» слідами

У Рівному затримали чоловіка, який вимагав понад $6 тисяч
Рівненська область / Кримінал

У Рівному затримали чоловіка, який вимагав понад $6 тисяч

На Донеччині поліція затримала військового, який підозрюється у вбивстві
Головна / Рівненська область

На Донеччині поліція затримала військового, який підозрюється у вбивстві

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору