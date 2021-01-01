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Не впорався з керуванням та з’їхав у річку"

Новини регіону / Закарпатська область 19-апр, 2022, 06:549 prov 0
Смертельна ДТП трапилася 17 квітня у селі Тисалово Тячівського району. Там 25-річний житель Дніпропетровської області не впорався з керуванням та з'їхав у річку, — повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.
За її словами, автомобіль у водоймі помітили місцеві жителі, які о 19:30 зателефонували до поліції. Правоохоронці, які виїхали на місце події, встановили попередні обставини ДТП.
"25-річний житель Дніпропетровської області рухався на автомобілі "Лада Калина". Чоловік не обрав безпечної швидкості та під час маневру повороту не впорався з керуванням і з’їхав з проїжджої частини в річку. Внаслідок ДТП чоловік помер на місці події", — розповіла Ганна Дан.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого у поліції відкрили кримінальне провадження. Автомобіль витягли водойми та помістили на арештмайданчик поліції. У справі призначили ряд експертиз для встановлення всіх обставин аварії. Триває слідство.
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