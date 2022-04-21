На Закарпатті ДБР виявило мешканця Києва, який співпрацював з агресором

Державне бюро розслідувань продовжує системні заходи щодо виявлення зрадників, які підтримують військову агресію російської федерації та працюють на ворога
На Закарпатті працівники ДБР встановили мешканця Києва, який причетний до проведення підривної діяльності на шкоду національним інтересам України.
У ході проведення спеціальних заходів було встановлено, що чоловік неодноразово у приватних розмовах, телефонному спілкуванні та у дописах в месенджерах висловлювався на підтримку дій агресора, що також підтвердилося результатами психо-фізіологічного дослідження за допомогою поліграфа.
Реакції чоловіка однозначно засвідчили його причетність до співпраці з росією та передачі інформації ворогові.
За результатами проведених заходів дану особу передано співробітникам СБУ.
Активні оперативно-розшукові заходи зі встановлення осіб, що допомагають рашистам - продовжуються.