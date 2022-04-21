На Закарпатті ДБР виявило мешканця Києва, який співпрацював з агресором

На Закарпатті працівники ДБР встановили мешканця Києва, який причетний до проведення підривної діяльності на шкоду національним інтересам України.У ході проведення спеціальних заходів було встановлено, що чоловік неодноразово у приватних розмовах, телефонному спілкуванні та у дописах в месенджерах висловлювався на підтримку дій агресора, що також підтвердилося результатами психо-фізіологічного дослідження за допомогою поліграфа.Реакції чоловіка однозначно засвідчили його причетність до співпраці з росією та передачі інформації ворогові.За результатами проведених заходів дану особу передано співробітникам СБУ.Активні оперативно-розшукові заходи зі встановлення осіб, що допомагають рашистам - продовжуються.