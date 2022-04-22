Жителя Рівненського району судитимуть за смертельне побиття рідного брата

Чоловік не одразу зізнався у скоєному, втім докази свідчили протилежне. Тепер 47-річному жителю села Рубче загрожує до від семи до десяти років позбавлення волі.До поліції 30 вересня торік близько 12:30 повідомили медики «швидкої», що вони констатували смерть 53-річного жителя села Рубче. Рідний брат, який мешкав із загиблим, запевняв поліцейських, що не знає як все сталося: він нібито повернувся додому, а брат уже був без ознак життя. Крім того, видимих тілесних ушкоджень, від яких могла настати смерть – медики не виявили.Однак, відповідно до лікарського свідоцтва попередньою причиною смерті стала травми голови та грудей. Крім того, оперативники встановили, що між братами часто виникали конфлікти, адже молодший ніде не працював та зловживав алкоголем.Так сталося і в ніч на 29 вересня: 47-річний чоловік наніс не менше п’яти ударів ногою по тулубу брата та один удар — цеглиною по голові. Орієнтовно через півтори доби 53-річний господар помер.Зловмиснику слідчі повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом на розгляд суду. У скоєному обвинувачений зізнається та шкодує про вчинене.