За угон мікроавтобуса жителю Рівненського району загрожує до восьми років за ґратами

Рівненська область / Новини регіону 21-апр, 2022, 08:269 prov 0

Слідчі відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) Рівненського РВП закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом відносно 33-річного жителя селища Мізоч.

Нагадаємо, 11 січня цьогоріч близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення 41-річного жителя Мізоча про викрадення його автомобіля «Volkswagen T4» у селі Стара Мощаниця колишнього Здолбунівського району.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що потерпілий у своєму припаркованому на узбіччі авто розпивав спиртні напої разом із 33-річним односельцем. Потому відлучився у справах і поїхав зі знайомим на авто останнього. У мікроавтобусі ж залишився чекати 33-річний односельчанин, який часу гаяти не став: знайшов у бардачку ключ, завів двигун та поїхав. Втім, через п’ятсот метрів злетів у кювет, залишив транспортний засіб і пішов додому. Про те, де знаходиться «Volkswagen», 41-річному власнику сказав, що не знає.



За результатами зібраної доказової бази слідчі ВП № 6 (м. Здолбунів) повідомили про підозру 33-річному жителю села Мізоч за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Крім того, з’ясувалося, що зловмисник на момент вчинення злочину перебував на іспитовому строку.



Підозрюваний свою вину визнав, та співпрацював з органами досудового розслідування.



Обставини, які обтяжують покарання — вчинення кримінального правопорушення повторно.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

