На Дубенщині поліцейські викрили місцевого жителя на угоні легковика

Учора, 12 квітня, о 15:40 до поліції надійшла заява 38-річного жителя села Велика Городниця, що восьмого квітня знайомий без його відома заволодів транспортним засобом «Volkswagen Golf» та поїхав у невідомому напрямку.
Слідчі відділення поліції №1 (смт Млинів) Дубенського РВП за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановили, що ввечері восьмого квітня, 38-річний житель Великої Городниці, за місцем проживання розпивав із 35-річним товаришем, жителем села Зоряне, спиртні напої. Потому зморений алкоголем господар заснув, а нетверезий знайомий взяв ключі та викрав автомобіль, припаркований біля будинку. Втім, доїхати до місця призначення не встиг – через порушення комендантської години та невиконання вимоги зупинки, екіпаж сектору реагування патрульної поліції відділення №1 (смт Млинів) наздогнав водія. Результати огляду на стан сп’яніння показали 2,23 проміле.
Транспортний засіб тимчасово помістили на територію відділення поліції для подальшого вилучення на потреби ЗСУ, а на 35-річного чоловіка за статтею 130 КУпАП склали адмінпротокол. Крім того, за фактом невиконання вимоги про зупинку — протокол за статтею 122-2, а оскільки у керманича було відсутнє посвідчення водія і документи — постанову за частиною 1 статті 126 КУпАП.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру в угоні авто.