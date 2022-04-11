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У Сарнах на Рівненщині арештують ...бурштин та автівку

Рівненська область / Новини регіону 11-апр, 2022, 12:379 prov 0
Близько 19:00 вчора, 10 квітня, на блокпосту по вулиці Варшавській у Сарнах поліцейські зупинили автомобіль «Opel Vivaro». Під час перевірки документів у 28-річного керманича та проведення поверхневої перевірки транспортного засобу поліцейські виявили два поліетиленові пакети із бурштином, які він перевозив у салоні під сидіннями.
Для документування злочину на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила приблизно 18 кілограмів «сонячного» каміння. 
За фактом незаконного перевезення бурштину слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України.  
У рамках кримінального провадження вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб та вилучений бурштин, який буде скерований на дослідження. 
Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення. 
Відділ комунікації поліції Рівненської області.
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