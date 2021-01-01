Мав ознаки наркотичного сп‘яніння, авто було у розшуку

Рівненська область / Новини регіону 24-мар, 2022, 12:459 prov 0

Учора, близько 22-ї години, спільно з працівниками боротьби з наркозлочинністю на вулиці Білій, поліцейські зупинили транспортний засіб Skoda.

24-річний керманич мав ознаки наркотичного сп‘яніння. Пройти огляд на стан наркотичного сп‘яніння в медичному закладі водій погодився.

Під час поверхневої перевірки автомобіля інспектори виявили три поліетиленових пакети з вмістом кристалічної речовини білого кольору, зовні схожої на наркотичну та дві електронні ваги.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На керманича патрульні винесли об’єднану постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) та ч. 4 ст. 126 (Водій позбавлений права керування транспортним засобом) КУпАП. Результат освідування в медичному закладі — згодом.

Транспортний засіб знаходився в розшуку ДВС, його доставили на спеціальний майданчик для зберігання тимчасово вилучених автомобілів.

За нічну зміну патрульні затримали 3 осіб, які мали при собі речовини, схожі на наркотичні.

