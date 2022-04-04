У Рівному поліцейські викрили порностудію

На спецілінію 102 близько другої ночі надійшло повідомлення про шум в одному з помешкань на вулиці Дубенській.
Першими на місце прибули патрульні поліцейські, яким під час спілкування із присутніми квартира видалася підозрілою. На місце події для проведення огляду викликали слідчо-оперативну групу.
В оселі перебували дві жінки та чоловік: усі троє рівнян віком від 29-ти до 36 років запевняли, що нібито винаймають житло.
Із місця події працівники поліції вилучили шість системних блоків, п'ять вебкамер, засоби зв'язку та предмети інтимного характеру.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини злочину, а також участь кожного із рівнян у ньому.
Техніку поліцейські вилучили та скеровуватимуть на експертизу. За її результатами вирішуватиметься питання про повідомлення зловмисникам про підозру.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.