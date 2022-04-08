Судитимуть жительку Вараша за смертельне ножове поранення чоловіка

Нагадаємо, дев’ятого січня цьогоріч між подружжям виник конфлікт через те, що напередодні після застілля у знайомих 44-річна жителька Вараша повернулась додому пізніше, ніж чоловік.Під час сутички жінка вдарила кухонним ножем 42-річного господаря у живіт. Він помер внаслідок ушкодження внутрішніх органів та масивної крововтрати.Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, а суд відправив до слідчого ізолятора, де вона перебуває і досі.У скоєному обвинувачена зізнається та активно співпрацювала зі слідством, що стало пом’якшуючою обставиною. Обтяжуючою — вчинення злочину у стані сп’яніння.Слідчі зібрали достатньо доказів у справі та скерували кримінальне провадження до суду із обвинувальним актом.