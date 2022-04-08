Судитимуть жительку Вараша за смертельне ножове поранення чоловіка

Слідчі Вараського районного відділу поліції скерували до суду із обвинувальним актом кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 КК України. Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.
Нагадаємо, дев’ятого січня цьогоріч між подружжям виник конфлікт через те, що напередодні після застілля у знайомих 44-річна жителька Вараша повернулась додому пізніше, ніж чоловік.
Під час сутички жінка вдарила кухонним ножем 42-річного господаря у живіт. Він помер внаслідок ушкодження внутрішніх органів та масивної крововтрати.
Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, а суд відправив до слідчого ізолятора, де вона перебуває і досі.
У скоєному обвинувачена зізнається та активно співпрацювала зі слідством, що стало пом’якшуючою обставиною. Обтяжуючою — вчинення злочину у стані сп’яніння.
Слідчі зібрали достатньо доказів у справі та скерували кримінальне провадження до суду із обвинувальним актом.