Мешканець Рівненщини сяде за ґрати на 2 роки за домашнє насильство

Слідчі зібрали достатньо доказів та скерували до суду кримінальне провадження за обвинуваченням 49-річного жителя Гощі у вчиненні домашнього насильства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік протягом тривалого часу систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство відносно своєї колишньої дружини, зокрема лаявся у її адресу, виганяв з будинку. За це відносно нього неодноразово складали адміністративні протоколи за статтею 173-2 КУпАП.
Із заявою про насильницькі дії з боку колишнього чоловіка, із яким і досі проживають разом, потерпіла звернулася до поліції. За цим фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 126-1 Кримінального кодексу України.
За скоєне чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до двох років.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.