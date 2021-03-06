Справу рівненської дантистки, що била дітей, скерували до суду

Кримінальне провадження щодо рівненської дантистка, яка, за даними слідства, застосовувала насильство до дітей, направили до суду. 18 лютого 29-річній медпрацівниці повідомили про підозру щодо чотирьох злочинів.Про це повідомляє Національна поліція.«Дізнавачі Рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування і направили до суду матеріали кримінального провадження стосовно 29-річної дитячої лікарки, обвинуваченої в побоях, катуванні і умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень малолітнім», – йдеться в повідомленні.Першою із заявою в поліцію звернулася 9 лютого 36-річна мешканка Костополя. Вона повідомила, що під час візиту до дантистка були нанесені тілесні ушкодження її 5-річній доньці.«Так, у малолітньої виявили тілесні ушкодження у вигляді саден на передній поверхні шиї, крововиливів на передніх поверхнях лівого і правого плечей в середніх третинах, які, згідно з висновком експерта, відносяться до легких тілесних ушкоджень», – відзначили в Нацполіціі.Протягом наступних трьох днів в поліцію надійшло ще три звернення від батьків про побої і тілесні ушкодження, викликані дитячою лікаркою під час лікування зубів. Інциденти відбувалися кілька місяців тому за першим місцем роботи – в приватній клініці по вулиці Пушкіна.18 лютого правоохоронці повідомили про підозру стоматологині, обвинуваченій в застосуванні сили по відношенню до дітей.22 лютого міський суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.10 березня дізнавачі під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури кримінальне провадження направили до суду. 29-річна фігурантка і її захисник протягом досудового розслідування ніяких свідчень не надавали.Під час початкового спілкування жінка свою провину не визнавала і запевняла, що тілесні ушкодження нікому не завдавала. Лікарську діяльність вона не проводить.