У підвалі не ховався, а вирощував ...коноплю

У підвалі вирощував коноплю: поліцейські відкрили кримінальне провадження відносно жителя Рівненського району.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.
під час комендантської години вчора, 15 ківтня, в поле зору працівників поліції та представників тероборони потрапив мешканець селища Клевань, який близько першої ночі на вулиці Івана Франка підозріло себе поводив.
Поліцейські з'ясували, що при собі 49-річний чоловік мав поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною, а у підвальному приміщенні будинку - вирощував кущі рослин конопель.
За обома фактами вирощування нарковміних рослин та зберігання наркотиків слідчі розпочали досудове розслідування.