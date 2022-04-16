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У підвалі не ховався, а вирощував ...коноплю

Рівненська область / Новини регіону 16-апр, 2022, 19:369 prov 0
У підвалі вирощував коноплю: поліцейські відкрили кримінальне провадження відносно жителя Рівненського району.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.
під час комендантської години вчора, 15 ківтня, в поле зору працівників поліції та представників тероборони потрапив мешканець селища Клевань, який близько першої ночі на вулиці Івана Франка підозріло себе поводив.
Поліцейські з'ясували, що при собі 49-річний чоловік мав поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною, а у підвальному приміщенні будинку - вирощував кущі рослин конопель.
За обома фактами вирощування нарковміних рослин та зберігання наркотиків слідчі розпочали досудове розслідування.



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