Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.04 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 21200 осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 838 од,бойових броньованих машин / APV ? 2162 од,артилерійських систем / artillery systems – 397 од,РСЗВ / MLRS - 138 од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 69 од,літаків / aircraft – 176 од,гелікоптерів / helicopters – 153 од,автомобільної техніки / vehicles - 1523 од,кораблі /катери / boats / cutters - 8 од,цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 172.Спеціальна техніка / special equipment - 27.Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!