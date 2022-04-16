Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.04 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 20100 осіб,танків / tanks ? 762 од,бойових броньованих машин / APV ? 1982 од,артилерійських систем / artillery systems – 371 од,РСЗВ / MLRS - 125 од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 66 од,літаків / aircraft – 163 од,гелікоптерів / helicopters – 145 од,автомобільної техніки / vehicles - 1458 од,кораблі /катери / boats / cutters - 8 од,цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 138.Спеціальна техніка / special equipment - 26.Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!