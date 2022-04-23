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Великдень у Рівному: розклад богослужінь

Рівненська область / Новини регіону 23-апр, 2022, 10:339 prov 1
У суботу, 23 квітня, рівняни упродовж дня зможуть освятити паски. Освячення будуть звершуватися відповідно до графіку, встановленого настоятелями того чи іншого храму. 
Такі міри прийняті задля запобігання великого скупчення людей. 
Про це інформує Рівненська єпархія Православної Церкви України.
Зокрема у кафедральних соборах духовенством будуть освячуватися Пасхи упродовж усього дня з інтервалом 30-40 хвилин:
  • у Свято-Покровському соборі з 10:00 до 22:00 години;
  • у Свято-Воскресенському з 11:00 до 20:00 години.
У інших храмах єпархії освячення будуть звершуватися відповідно до графіку, встановленого настоятелями того чи іншого храму. З ним можна ознайомитися безпосереднього у місцевому храмі.
Такі заходи прийняті задля запобігання великого скупчення людей.
Під час всіх богослужінь в Свято-Покровському кафедральному соборі додаються особливі прохання та відбувається посилена молитва за перемогу над ворогом, звільнення полонених та захист українських воїнів та всіх жителів України, щоб Всемогутній Господь послав довгожданий справедливий мир.
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