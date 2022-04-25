243 злочини проти журналістів та медіа скоїла росія в Україні за два місяці війни

За два місяці повномасштабної війни росія скоїла 243 злочини проти журналістів та медіа в Україні. Такими є дані моніторингу Інституту масової інформації. Про це повідомляє УНН.
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Станом на 24 квітня семеро журналістів вбито під час виконання професійних обов'язків, дев'ятеро – поранено, щонайменше 15 журналістів зникли безвісти.
Крім того, невідомою залишається доля ще щонайменше 14 журналістів з Маріуполя. ІМІ наразі не має можливості перевірити, що з колегами, тому вважає їх зниклими.
Також серед злочинів росіян обстріли, погрози, переслідування журналістів, обстріли й захоплення телевеж, хакерські атаки на сайти українських медіа, обстріли офісів медіа, вимкнення українського мовлення, блокування доступу до сайтів українських медіа в рф та окупованому Криму тощо. Крім того, щонайменше 106 регіональних медіа змушені були припинити роботу через погрози з боку російських окупантів, захоплення редакцій, неможливість працювати в умовах тимчасової окупації та друкувати газети тощо.
Протягом двох місяців з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну в Києві та передмістях столиці було вбито семеро журналістів під час виконання професійних обов’язків. З них троє українських журналістів та чотири іноземних, п’ятеро чоловіків та дві жінки.