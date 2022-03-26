Ірина Венедіктова: на війні загинуло вже 12 журналістів

Розкривати світові правду про путінську агресію смертельно небезпечно – на війні загинуло вже 12 журналістів.

Про це повідомляє Генеральний прокурор України Ірина Венедіктована своїй стрінці у Фейсбук.

Вони висвітлювали воєнні злочини РФ і стали їх жертвами. Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.Станом на сьогодні, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройними силами РФ та іншими окупаційними військами, скоєно злочини щонайменше відносно 56 представників ЗМІ. 15 із них громадяни інших держав. Постраждали 4 громадян Британії, 2 громадян Чехії, 2 – Данії, 2 - ОАЕ, 1 – Швейцарії, 2 - громадян США, один з яких загинув, також загинув громадянин Ірландії та громадянка РФ.Тільки вчора під час зйомок евакуації з розбомбленого та виснаженого Чернігова потрапили під обстріл автомобіль знімальних груп телеканалу 1+1 та турецького TRT World. Осколкове поранення отримав кореспондент Андрій Цаплієнко, який в своєму професійному житті побував не на одній війні, а нині висвітлює наджорстоку у рідній країні. За фактом цієї атаки розпочато розслідування порушення загарбниками з РФ законів і звичаїв війни.Також правоохоронцями зареєстровано щонайменше 7 проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження телевеж та телерадіокомпаній.Облік злочинів проти журналістів ми ведемо в координації Інститутом масової інформації. За їхнім моніторингом, проти журналістів та медіа в Україні з початку широкомасштабного вторгнення скоєно вже 148 протиправних дій.Захист журналістів — пріоритет Офісу Генпрокурора, нині особливо. Свободу слова в Україні не заглушать гармати ворога!