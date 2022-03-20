В Україні оголосили першу підозру військовослужбовцю РФ за зґвалтування жінки на Київщині.
Про це повідомила Генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
"До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях та у «гарячих точках». Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину", - йдеться у повідомленні.
Як зазначила Венедіктова, в одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою.
Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Його оголошено в розшук та до суду подано клопотання про затримання.