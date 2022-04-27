Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 27.04 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 22400 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 939 (+21) од,бойових броньованих машин / APV ? 2342 (+34) од,артилерійських систем / artillery systems – 421 (+5) од,РСЗВ / MLRS - 149 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 71 (+2) од,літаків / aircraft – 185 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 155 (+1) од,автомобільної техніки / vehicles - 1666 (+23) од,кораблі /катери / boats / cutters - 8 (+0) од,цистерн з ПММ / fuel tanks - 76 (+0),БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 207 (+2).Спеціальна техніка / special equipment - 31 (+0).Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Kurakhiv and Izyum directionsДані уточнюються / Data are being updated