Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.04 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 20000 осіб,танків / tanks ? 756 од,бойових броньованих машин / APV ? 1976 од,артилерійських систем / artillery systems – 366 од,РСЗВ / MLRS - 122 од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 66 од,літаків / aircraft – 163 од,гелікоптерів / helicopters – 144 од,автомобільної техніки / vehicles - 1443 од,кораблі /катери / boats / cutters - 8 од,цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 135.Спеціальна техніка / special equipment - 25.Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.