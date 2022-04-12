Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 12.04 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 19600 осіб,
танків / tanks ? 732 од,
бойових броньованих машин / APV ? 1946 од,
артилерійських систем / artillery systems – 349 од,
РСЗВ / MLRS - 111 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 63 од,
літаків / aircraft – 157 од,
гелікоптерів / helicopters – 140 од,
автомобільної техніки / vehicles - 1406 од,
кораблі /катери / boats / cutters - 7 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 124.
Спеціальна техніка / special equipment - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Генеральний штаб ЗСУ.