Оперативна інформація станом на 06.00 01.05.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалась шістдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Триває ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальних дій у Східній операційній зоні.Для нарощування темпів наступальної операції командування збройних сил російської федерації продовжує вживати заходів з посилення ударного потенціалу своїх військ. До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка.На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях.Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території республіки білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України.На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК “Бук-М2” та ЗРК “Тор-М”.На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське - Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їх блокування у визначених районах.На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка - Новомихайлівка.На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.