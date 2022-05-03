Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 24200 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1062 (+14) од,бойових броньованих машин / APV ? 2567 (+48) од,артилерійських систем / artillery systems – 475 (+16) од,РСЗВ / MLRS - 162 (+10) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 80 (+0) од,літаків / aircraft – 194 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1843 (+19) од,кораблі /катери / boats / cutters - 10 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 291 (+20).Спеціальна техніка / special equipment - 38 (+0).Крилаті ракети / cruise missiles - 84 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Izyum direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!