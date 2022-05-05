Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 24700 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1092 (+15) од,бойових броньованих машин / APV ? 2651 (+41) од,артилерійських систем / artillery systems – 499 (+8) од,РСЗВ / MLRS - 169 (+6) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 83 (+2) од,літаків / aircraft – 196 (+2) од,гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 1907 (+40) од,кораблі /катери / boats / cutters - 10 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 312 (+9).Спеціальна техніка / special equipment - 38 (+0).Крилаті ракети / cruise missiles - 89 (+2).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Попаснянському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Popasna direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!