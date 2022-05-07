Новий план Маршалла: яким в Євросоюзі бачать процес відновлення України

Для ЄС зараз – саме той момент, коли потрібно допомогти Україні досягти перемоги проти тиранії, закріпити демократичні зміни в регіоні та запропонувати амбітний далекосяжний план її відновлення.
Про те, як потрібно відновлювати Україну читайте в статті депутата Європарламенту, колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України.
Треба усвідомлювати, що відновлення України буде довготривалим процесом.
Потреби лише в бюджетній підтримці України перевищують 5 мільярдів євро на місяць, які необхідні для здійснення соціальних виплат її громадянам, зокрема вимушеним переселенцям. Ці витрати необхідно здійснювати паралельно з інфраструктурним відновленням.
Окрім цього, ЄС має думати над довгостроковими інвестиціями в економіку України. Інвестиції мають враховувати перспективу членства, включно з фінансовими потребами для виконання зобов’язань у рамках вступу України до Євросоюзу.
Саме вступ до Євросоюзу забезпечить ефективне використання виділених ресурсів.
ЄС має швидко сформувати здатність до значних запозичень на міжнародних ринках, що відповідали би потребам України. Крім того, ЄС має використати всі доступні засоби мобілізації коштів, включаючи використання заморожених та арештованих активів російської та білоруської еліти та олігархів, які підтримували та фінансували загарбницьку війну проти України.
Створений 5 травня Фонд солідарності з Україною може стати інструментом для цього.
План відновлення ЄС має забезпечувати автоматичну передачу Україні репарацій за війну, а також заморожених та конфіскованих активів російської та білоруської еліт та олігархів до Трастового фонду солідарності України, який є фінансовою складовою цього плану.
Для цього ЄС має брати активну участь у створенні спеціального трибуналу для притягнення Росії та її союзників до відповідальності за агресію проти України, який також може стати значущим інструментом у забезпеченні необхідних компенсацій Україні за збитки від російської агресії.
Потрібна здатність втілити цей план відновлення. ЄС має розглянути можливість створення Агентства з відновлення України, як це було у випадку з відбудовою Західних Балкан. Україна також повинна створити свій національний координаційний орган, розробити стратегію та пріоритети відновлення, центральні та регіональні команди з управління проєктами.
План відновлення ЄС для України має враховувати порядок денний реформ в Україні та бути скоординованим зі стратегією набуття членства України в ЄС.
Відновлення та реформи мають сприяти одне одному.
Плану відновлення ЄС для України потрібен також ефективний фінансовий контроль.
Зараз, коли ви читаєте ці рядки, поруч з Євросоюзом українці здобувають безпрецедентну перемогу демократії.
Ця підтримка потрібна і самому ЄС та усьому Східному партнерству. Тож для ЄС зараз – саме той момент, коли потрібно допомогти Україні досягти перемоги проти тиранії, закріпити демократичні зміни в регіоні та запропонувати амбітний далекосяжний план її відновлення.
Лідери ЄС вже виступили з цим закликом у Європейській раді, і Європейська комісія взяла на себе лідерство та розпочала підготовчу роботу.
Однак час біжить швидко.
Вже є дослідження Світового банку та Київської школи економіки щодо попередніх фінансових потреб для відновлення економіки України. Це – від 60 до 100 мільярдів євро лише на відновлення інфраструктури та від 500 мільйонів до 1 трильйона євро, які треба вкласти у повне відновлення української економіки.
І ці витрати зростають, доки триває російська агресія.
eurointegration.com.ua.