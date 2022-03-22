Україні потрібен "план Маршалла" для відновлення після війни, – міністр фінансів Німеччини

Україна може отримати гроші на відновлення після війни від цілої низки держав. Країни ЄС та їхні союзники вже обговорюють "план Маршалла" для країни.
Як передає Reuters, про "план Маршалла" 22 березня заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. "Наша підтримка боротьби (українського) народу за свободу продовжуватиметься", – сказав Лінднер у своєму виступі перед нижньою палатою парламенту Бундестагу. "Наша солідарність із нашим європейським сусідом має міцну основу, і саме тому нам потрібен міжнародний план Маршалла для України".
Розвинені країни дійшли згоди про те, щоб виділити Україні гроші як безкоштовну підтримку на відновлення від руйнувань російською армією. Також із 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
Ціла низка країн, зокрема Польща, виступила за те, щоб прийняти Україну в ЄС за прискореною процедурою. Якщо Україна стане повноправним членом Євросоюзу, це відкриє шлях до європейського ринку, дасть змогу продавати свої товари в усі країни-члени без жорстких мит, а також залучити кредитні кошти під низькі відсотки, імплементувати норми законодавства та кардинально змінити ситуацію в економіці.
Фактично війна, яку розпочала Росія проти України, повномасштабне вторгнення, обстріл та знищення мирних українських міст об'єднало весь розвинений світ навколо України. Санкції проти Росії запровадили навіть країни, які традиційно не втручалися у конфлікти. Наприклад, повністю повторила санкції за ЄС та США Швейцарія.
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