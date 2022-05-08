Травень буде помірно теплий і дощовий

За даними експертів, середня температура у травні становитиме +13°C.

В Україні синоптики прогнозують найтепліший день травня - 29 травня з температурою +22 °C. Такий самий прогноз дала доктор географічних наук Світлана Бойченко. Водночас вона зазначила, що цього року травнева погода буде тепліша, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто.

За її словами, на травневі свята очікується від 19 до 23 градусів тепла, а от уночі стовпчики термометрів опустяться до 9 градусів.

Інший синоптик зазначив, що останній місяць весни дощова погода заходитиме хвилями та з перервами в один-два або до трьох днів.

Також синоптик попередив про невелике похолодання, яке очікується під час першої декади місяця – 1-10 травня та другої – 11-20 травня. Про це повідомив народний синоптик Володимир ДЕРКАЧ.