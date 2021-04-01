На початку квітня весна по-справжньому заявить про себе

"З 1-го квітня ми побачимо сонечко, побачимо радісні погодні умови. Такою буде перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні", - заявила синоптик.

"А потім настане нестійкість в погодних умовах - періоди похолодання і періоди потепління: 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих. І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", - попередила синоптик.

Прогноз погоди на літо 2021 в Україні