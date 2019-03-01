З 1 квітня на Рівненщині стартує нерестова заборона.

Рівненська область 26-бер, 2019, 13:159 prov 62

Цього року погодні умови дозволяють упевнено сказати, що нерест у 2019 році розпочнеться з 01 квітня. Нерест – особливий період у житті мешканців водойм, який обумовлений наявністю сприятливих умов у місці проживання. На нерест риби впливають багато умов, в першу чергу – температура води у водоймі. Для кожного виду риби діапазон температур свій. Якщо температура несприятлива – вода дуже тепла, або, навпаки, занадто холодна, – нерест може взагалі не початися, або пройти частково. Від різкої зміни температури води може загинути і ікра, а також мальок, що виклюнувся. У більшості наших прісноводних риб нерест проходить з весни до початку літа: у квітні нереститься щука, з середини і до кінця травня окунь, судак, лящ, короп, карась. Кожен вид риби для нересту йде на спеціальні нерестові ділянки. Основним ворогом при цьому є антропогенний вплив людини, забрудненні води та несанкціоновані скиди неочищених стоків, різке пониження рівня води, а також браконьєрство, де під час нересту риба втрачає будь яку обережність і стає вразливим об’єктом для лову. Тому Рівненський рибоохоронний патруль попереджає Про заходи щодо встановлення нерестової заборони на вилов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Рівненської області на 2019 рік, згідно з наказом Рівненського рибоохоронного патруля від 15 березня 2019 року за № 26-ОД «Про встановлення нерестової заборони на вилов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах, підконтрольних Рівненському рибоохоронному патрулю на 2019 рік» (далі наказ).

Відповідно до даного наказу ЗАБОРОНЕНО здійснення промислового, любительського і спортивного рибальства, а також добування водних біоресурсів у водних об’єктах Рівненської області на час ходу риби на нерест і на період ікрометання в такі строки:

- з 01 квітня по 20 травня – на річках області та їх кореневих водах;

- з 01 квітня по 10 червня – на озерах, водосховищах, інших водоймах;

- з 01 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок.

ЗАБОРОНЕНО лов (добування) раків у водних об’єктах Рівненської області в період виношування ікри, личинок, першої та другої линьок в такі строки:

- з 01 квітня по 30 червня;

- з 20 серпня по 30 вересня.

Нерестовищами вважати ділянки водойм де відбувається нерест риб, зокрема:

- мілководні, зарослі м’якою водною рослинністю або закорчовані ділянки водойм;

- глибоководні ділянки водойм з турбулентним рухом води, кам’янистим та піщаним дном;

- стариці, заплави та заливні луки на річках, озерах, водосховищах та інших водоймах.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ любительське рибальство, на водоймах загального користування, з берега за межами нерестовищ однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком або спінінгом.

ЗАБРОНЯЄЬСЯ громадянам, підприємствам, установам та організаціям використання плавзасобів в межах нерестовищ, крім суден уповноважених органів, що здійснюють охорону водних біоресурсів, підрозділів державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також Рівненським рибоохоронним патрулем розроблено Перелік місць нересту водних біоресурсів на території Рівненської області. Варто зазначити, що цього річ перелік місць нересту збільшено в рази. Перелік нерестовищ можливо переглянути за посланням: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pYhysRlWky1SfND05Bch5IAUF2rjqfVX&ll=50.59851767247475%2C26.252811354617506&z=16.

Для охорони та підвищення рибопродуктивності природних водойм Рівненської області звертаємось до кожного жителя області свідомо прийняти участь у збереженні рибних запасів в нерестовий період. Своєчасно повідомляти про варварське знищення водних біоресурсів із застосуванням заборонених знарядь лову, бо браконьєрський вилов нерестуючої риби сітними знаряддями лову, електрострумом, вибухівкою, яка знищує не тільки плідників і молодь, а й підриває кормову базу водойми. Якщо ж Ви помітили порушення, прохання оперативно за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (093) 263-39-32 або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0(800)50-52-50.