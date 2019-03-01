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ПОПОВНИЛИСЬ ЗАПАСИ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ РІВНЕНЩИНИ.

Рівненська область 14-бер, 2019, 16:219 prov 49
11 березня 2019 року відбулося зариблення водного об’єкта поблизу с. Чучево Володимирецького району. Вселення здійснювалось за рахунок фізичної-особи підприємця з метою вирощування товарної риби.
ПОПОВНИЛИСЬ ЗАПАСИ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ РІВНЕНЩИНИ.

Того самого дня відбулося вселення водних біоресурсів у водойму поблизу смт Рафалівка Володимирицького району. Зариблення здійснювалось за ініціативи та рахунок громадської організації з основною метою поповнення видового складу.
Так, у водне середовище місцевості було випущено понад 1 000 кг толстолоба.
Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Рівненського рибоохоронного патруля. Також на заході були присутні представники громадської організації, фізичної-особи підприємця, місцевого органу самоврядування та не байдужі місцеві громадяни.
«Варто відмітити, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів ВБР, які із розумінням поставилися до такого важливого процесу, як вселення водних біоресурсів. Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області. Таким чином, завдяки збільшенню рибопродуктивності водойм, ми зможемо наситити український ринок власною якісною продукцією. Крім того, товстолобик є природним біомеліораторами. Вони покращують якість води та запобігають її цвітінню в весняно-літній період», - заявили в Управлінні Держрибагентства у Рівненській області.
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