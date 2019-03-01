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ЗА ТИЖДЕНЬ ВИЛУЧЕНО 10 ОД. ЗАБОРОНЕННИХ ЗНАРЯДЬ ЛОВУ, - РІВНЕНСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ

Рівненська область 14-бер, 2019, 16:249 prov 47
У період з 7 березня по 13 березня 2019 року інспекторами Рівненського рибоохоронного патруля було викрито 12 порушень природоохоронного законодавства. Складено 8 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП та два протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Крім цього, оформлено два безгосподарські акти, згідно яких конфісковано вісім од. заборонених знарядь лову. Сума накладених штрафів склала 595 грн. До суду передано вісім справ для притягнення винних осіб до відповідальності.
Для прикладу, восьмого березня на Хріницькому водосховищі поблизу с. Товпижин Демидівського району було виявлено громадянина, що проводив незаконний вилов водних біоресурсів сітками. Риби у такий спосіб йому не вдалося впіймати. Своїми діями чоловік порушив статті 27, 52-1, 63 Закону України «Про тваринний світ» та п. 3.15 Правил любительського і спортивного рибальства. На особу складено адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Знаряддя лову вилучено до рішення суду.
ЗА ТИЖДЕНЬ ВИЛУЧЕНО 10 ОД. ЗАБОРОНЕННИХ ЗНАРЯДЬ ЛОВУ, - РІВНЕНСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ

Шостого березня 2019 року на телефон «гарячої лінії» Рівненського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужих громадян про вилов риби у водоймі поблизу с. Іваничі Рівненського району забороненим знаряддям лову. Рибоохоронні патрульні одразу виїхали на місце для перевірки повідомлення. В результаті було знайдено безгосподарське майно. Вилучено чотири од. ліскової сітки загальною довжиною близько 200 м. Водних біоресурсів у сітках не виявлено.
12 березня на території Білого озера, поблизу села Рудка Володимирецького району було виявлено та вилучено з водойми чотири сітки, довжиною 100 метрів. В знарядді лову риби не було.
З метою попередження порушень у сфері рибоохоронного законодавства працівниками Управління активно ведеться масово-роз’яснювальна робота серед населення області.
Рівненський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись законодавства у сфері охорони водних біоресурсів. У разі виявлення порушення - просимо терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (093) 263-39-32.
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