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Серед загиблих та потерпілих – 6 неповнолітніх: подробиці розслідування масштабної ДТП на Рівненщині

Рівненська область / Новини регіону 13-май, 2022, 14:149 prov 0
Серед тривожних новин Рівненщини цього місяця -  жахливе ДТП на дорозі «Київ-Чоп» поблизу с. Ситне, Дубенського району.
Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у  досудовому розслідуванні кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 КК України).
Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 3 травня на дорозі «Київ-Чоп» поблизу с. Ситне, Дубенського району. Тоді водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, під час обгону, допустив зіткнення з вантажівкою Mercedes із цистерною з пальним. Від удару бензовоз виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом Setra. Потім вантажівка з’їхала у кювет, де за кілька хвилин вибухнула.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 26 осіб: 24 пасажири та водії автобуса і мікроавтобуса. Ще 12 пасажирів автобуса та водій бензовозу із травмами різного ступеня досі перебувають у лікарнях.
На момент аварії в автобусі їхали 6 неповнолітніх, троє з них загинули, ще троє перебувають в медзакладах. Юнака з найбільшими опіками наразі перевозять для подальшого лікування до Італії.
Попередньо встановлена також особа водія Mercedes-Benz Vito, який, на думку слідства, став винуватцем ДТП. Це 44-річний медик з Ужгорода, який повертався з Києва додому. Проте остаточно особу підтвердять експерти.
Наразі у кримінальному провадженні, для ідентифікації тіл загиблих, призначено 56 судово-генетичних експертиз, які проводять у Київському НДЕКЦ МВС України. Крім того, призначено також 34 інші експертизи: технічного стану автомобілів, трасологічні, судово-медичні та товарознавчі.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.
Хід розслідування перебуває на контролі обласної прокуратури.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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