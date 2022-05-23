Медведчук дав покази проти Порошенка – СБУ

Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук надав покази проти народного депутата Петра Порошенко у справі про виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива.
Відповідний допит і докази оприлюднив прес-центр СБУ.
Як стверджує Медведчук, Порошенко не лише звернувся до нього з проханням надати контакти з керівництвом росії, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», – сказав він.
За словами Медведчука, питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента Порошенко. Нібито за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів. Водночас з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.
Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР», практично – у ватажків бойовиків.
«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – пояснив затриманий.
Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.
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