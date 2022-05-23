Медведчук дав покази проти Порошенка – СБУ

Відповідний допит і докази оприлюднив прес-центр СБУ.Як стверджує Медведчук, Порошенко не лише звернувся до нього з проханням надати контакти з керівництвом росії, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень в усіх українських інстанціях., – сказав він.За словами Медведчука, питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента Порошенко. Нібито за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів. Водночас з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР», практично – у ватажків бойовиків., – пояснив затриманий.Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.