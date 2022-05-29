На думку верхівки РПЦ у Києві відбувся не більше, ніж спектакль та імітація автокефалії, – Кураєв

Богослов РПЦ Андрей Кураєв прокоментував Собор УПЦ МП, який відбувся 27 травня.
У своєму ЖЖ Кураєв звернув увагу на мовчання офіційного сайту моспатріархату про цю важливу подію.
«Втім, відсутність гнівної реакції Москви означає, що за їхньою оцінкою у Києві відбувся не більше, ніж спектакль та імітація автокефалії», – підкреслив богослов.
«Важливо, що київський собор 1) не просив про автокефалію 2) не оголосив її 3) вустами офіційних спікерів потім пояснив, що собор лише “підтвердив” статус УПЦ, який у неї був з 1990 року. В цьому випадку реакції ПЦУ і МП на собор УПЦ, як на спектакль – співпадають», – підсумував Андрей Кураєв.
Нагадаємо, 27 травня Собор «УПЦ» МП не засудив російську агресію, а назвав Україну «ворогуючою стороною». Також Собор «УПЦ» МП ухвалив зміни до статуту і заявив, що тепер вони мають «повну самостійність і незалежність». Крім цього в «УПЦ» МП заявили про діалог із ПЦУ, але спершу вимагають «вирішити питання канонічності єрархії».
Речник Православної Церкви України архієпископ Євстратій (Зоря) прокоментував Собор УПЦ МП в Феофанії і зміни на ньому. Архієпископ зазначив, що нічого не змінилось в УПЦ МП і всі їх заяви про зміну статуту, це те ж саме, коли «Патрія Регіонів» стала ОПЗЖ. На думку речника ПЦУ Євстратія (Зорі) в УПЦ МП роблять чергову спробу новою формою прикрити старий зміст. Він підкреслив, що «УПЦ» МП – залишається в юрисдикції Московського Патріархату.
Водночас в УПЦ МП кажуть, що не розривали зв’язків із РПЦ, а лише повторили заяви 30-річної давнини.
У Росії, в Московському патріархаті, сподіваються на збереження єдності з «УПЦ» МП. У Донецькій і Луганській єпархії «УПЦ» МП не прийняли рішення Собору «УПЦ» МП в Феофанії.
РПЦ поділяється на думку, як реагувати на «проголошення незалежності» УПЦ МП: одні кажуть, що все добре і єдність зміцнюватиметься, інші – що у всьому винний Держдепартамент США.