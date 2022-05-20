В УПЦ МП оголосили про «повну самостійність» і незгоду з патріархом кирилом

Як повідомлялося, синод УПЦ МП звернувся 12 травня до Президента Володимира Зеленського, заявивши про спроби заборонити діяльність церкви, а також про те, що одним із приводів воєнного вторгнення росії в Україну нібито стала політика попереднього президента Петра Порошенка й отримання Томосу про автокефалію ПЦУ.

Собор Української православної церкви МП висловив незгоду з позицією російського патріарха Кирила щодо війни в Україні та ухвалив рішення про повну самостійність та незалежність. Постанову Собору, який відбувся у Києві 27 травня, опубліковано на сайті УПЦ МП, передає Укрінформ."Висловлюємо незгоду з позицією Патріарха московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні. Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української православної церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української православної церкви", - йдеться у документі.Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді «Не вбивай!» (Вих.20:13), висловлює співчуття усім, хто постраждав на війні, і звертається до влади України та рф із проханням "продовжувати переговорний процес та пошук сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".Водночас затверджуються постанови Соборів єпископів та рішення Священних Синодів УПЦ МП, засідання яких відбулись у період після останнього Собору (8 липня 2011 року). Собор також схвалює діяльність Управління справами та Синодальних установ УПЦ МП.Зазначається, що Собор "мав міркування про відновлення мироваріння" в УПЦ МП."На період воєнного стану, коли зв’язки між єпархіями та церковним керівним центром ускладнені або відсутні, Собор вважає доцільним надати єпархіальним архієреям право самостійно ухвалювати рішення щодо тих чи інших питань єпархіального життя, що належать до компетенції Священного Синоду або предстоятеля Української православної церкви, з подальшим, при відновленні можливості, інформуванням священноначалля", - йдеться у постанові.У документі також зазначається, що за три місяці війни за кордон виїхали понад 6 мільйонів громадян України. "У зв’язку з цим Собор висловлює глибоке переконання, що Українська православна церква (МП) ... має перебувати поряд з ними в їхніх випробуваннях і організовувати церковні громади в діаспорі", - сказано у постанові.При цьому Собор "висловлює глибокий жаль у зв’язку з відсутністю єдності в українському православ’ї", та водночас "не втрачає сподівання на відновлення діалогу".Натомість Православна церква України заявила, що діяльність Української православної церкви московського патріархату (РПЦ в Україні) сприяла просуванню ідеології «русского мира», яка є фундаментом російської агресії проти України. Війна ж рф проти України розпочалася задовго до отримання Томосу.У Державній службі з етнополітики та свободи совісті розцінили заяву УПЦ МП як таку, яка ображає почуття вірян та виправдовує війну рф.