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Понад половина українців підтримують заборону УПЦ (МП) в Україні – соцопитування "Рейтингу"

Актуально 08-апр, 2022, 11:389 prov 0
В Україні зростає підтримка ідеї розриву зв'язків Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою, йдеться у результатах загальнонаціонального опитування "Україна в умовах війни", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6 квітня.
Цю ініціативу в день опитування підтримували 74% респондентів, тоді як на початку березня цього року – лише 63%. Не підтримують цю ініціативу лише 7% опитаних.
При цьому понад половина опитаних (51%) вважають, що держава має повністю заборонити діяльність УПЦ (МП) на території України, проте заборону підтримують дві третини опитаних жителів заходу країни та лише 29% на сході. 21% респондентів підтримують позбавлення пільг і скасування договорів оренди церковних приміщень.
Водночас 20% виступають за невтручання держави у справи церкви – найбільше на сході (35%) та півдні (25%).
Під час дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.
interfax.com.ua
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