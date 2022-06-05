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«Домовитись» не вийшло: прикарпатські правоохоронці затримали чоловіка за спробу надати неправомірну вигоду поліцеийському

Новини регіону / Івано-Франківська область 06-июн, 2022, 08:369 prov 6
Прикарпатець, виступаючи фігурантом у кримінальному провадженні, намагався домовитись із співробітником поліції Рогатинщини. Щоб справа не діи?шла до суду, правопорушник вирішив підкупити правоохоронця. Фігуранта затримано в процесуальному порядку та розпочато кримінальне провадження.
3 червня слідчі Рогатинського відділення поліціі? спільно зі співробітниками Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньоі? безпеки Нацполіціі?, під процесуальним керівництвом Івано-Франківської окружної прокуратури, затримали 28-річного мешканця Рогатинської територіальної громади, якии? намагався підкупити поліцеи?ського.
Встановлено, що відносно затриманого було раніше розпочато кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. Саме через це чоловік прии?шов в поліцію і звернувся до начальника слідства. Аби справа не дійшла до суду, прикарпатець вирішив «домовитись». У службовому кабінеті надав неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч гривень.
Правоохоронець про корупційну пропозицію одразу ж повідомив своє керівництво та працівників внутрішньої безпеки Нацполіції.
Зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Украі?ни. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірноі? вигоди службовіи? особі, яка заи?має відповідальне становище) Кримінального кодексу Украі?ни.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Наразі слідчі діі? тривають.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Національна поліція УкраїниМВС України
Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
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