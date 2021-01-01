Toyota відзначила 40 років Camry з моделлю Black Edition в Японії

Нещодавно Toyota представила ювілейну модель Camry, присвячену 40-м роковинам початку випуску. Так-так, седану виповнилося чотири десятиліття, і бренд відзначив цю подію ексклюзивним випуском автомобіля для Японії. Нагадаємо, що відлік ведеться від моделі Celica Camry (A40/A50), яка з'явилася далекого 1980 року.
В даний час в нашій країні не так багато шуму навколо середньорозмірних седанів, оскільки в моді автомобілі SUV класу. У тойоти до таких відноситься Highlander, Venza та RAV4. Зараз на позашляховики і вищий попит і вони є продуктом, на який задивляються люди. Однак на інших ринках, наприклад, у Японії, це привід для свята настільки, що випускаються спеціальні видання.
Історія Toyota Camry
Виявляється, в Японії Toyota представила варіант Black Edition - своєї успішної Camry, щоб відсвяткувати 40-річчя моделі. Вперше автомобіль був представлений у Японії у 1979 році як модель 1980 року. Сьогодні це один з автомобілів марки, що найбільше продаються в світі - тільки в США він є найбільш продаваним седаном, випереджаючи навіть Corolla.
Що такого в Camry WS Black Edition?
Camry Black Edition відрізняється більш темним зовнішнім виглядом ЛКП на авто. Цей колір темніший за популярний Toyota 202 black. Все це йде у поєднанні зі спортивними функціями та більш висококласним інтер'єром. Покупці можуть вибрати один із трьох кольорів кузова:
- Precious Black Pearl,
- Platinum White Pearl Mica,
- Emotional Red II.
Білі та червоні кольори також доступні у двоколірному варіанті з дахом Attitude Black Mica.
Camry Black Edition, заснована на топовій комплектації WS, також оснащується чорними 18-дюймовими алюмінієвими колесами, димчастими молдингами передньої нижньої решітки, а також димчастими декоративними елементами на фарах і задніх ліхтарях.
Всередині Toyota Camry Black Edition має стандартний червоний або чорний шкіряний салон з підігрівом передніх сидінь та електрорегулювання для переднього пасажира. Шкіра присутня на сидіннях, панелі приладів, центральному підлокітнику і дверних панелях, створюючи живу атмосферу.
Виділимо кілька особливостей Camry Black Edition:
- Автомобіль ґрунтується на версії XLE, люксової для американського ринку.
- Кузов покритий у чорне глянсове забарвлення кольору Toyota 202 із спортивними аксесуарами. Також є модифікація у червоному з чорним дахом.
- Camry оснащена 18-дюймовими алюмінієвими колесами із чорною окантовкою.
- Решітка радіатора, фари та крила мають димчасте оздоблення.
- Шкіряна оббивка чорного кольору (може бути також червоною) присутня на сидіннях, панелі приладів, центральному підлокітнику та дверних панелях.
- Під капотом використовується той же силовий агрегат, що й у гібридному варіанті, з 2,5-літровим двигуном потужністю 176 л.
Технології та ціна Toyota Camry Black Edition
З погляду технологій, система допомоги при керуванні була вдосконалена, додані:
- монітор сліпих зон,
- система попередження про рух із функцією автоматичного гальмування,
- система допомоги під час гальмування на стоянці.
Щоправда, відсутня інформація про комплекс безпеки Toyota Safety Sense.
Ціна у Японії на Toyota WS Camry Black Edition 2022 стартує з 39 800 доларів. Ціна справді розумна і зовсім не дорога. На відміну від інших спеціальних видань, які зашкалюють.
А яка Ваша думка про цю Toyota Camry Black Edition? Чи подобається вона вам?