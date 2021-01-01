Toyota відзначила 40 років Camry з моделлю Black Edition в Японії

Нещодавно Toyota представила ювілейну модель Camry, присвячену 40-м роковинам початку випуску. Так-так, седану виповнилося чотири десятиліття, і бренд відзначив цю подію ексклюзивним випуском автомобіля для Японії. Нагадаємо, що відлік ведеться від моделі Celica Camry (A40/A50), яка з'явилася далекого 1980 року.

В даний час в нашій країні не так багато шуму навколо середньорозмірних седанів, оскільки в моді автомобілі SUV класу. У тойоти до таких відноситься Highlander, Venza та RAV4. Зараз на позашляховики і вищий попит і вони є продуктом, на який задивляються люди. Однак на інших ринках, наприклад, у Японії, це привід для свята настільки, що випускаються спеціальні видання.

Історія Toyota Camry

Виявляється, в Японії Toyota представила варіант Black Edition - своєї успішної Camry, щоб відсвяткувати 40-річчя моделі. Вперше автомобіль був представлений у Японії у 1979 році як модель 1980 року. Сьогодні це один з автомобілів марки, що найбільше продаються в світі - тільки в США він є найбільш продаваним седаном, випереджаючи навіть Corolla.

Що такого в Camry WS Black Edition?

Camry Black Edition відрізняється більш темним зовнішнім виглядом ЛКП на авто. Цей колір темніший за популярний Toyota 202 black. Все це йде у поєднанні зі спортивними функціями та більш висококласним інтер'єром. Покупці можуть вибрати один із трьох кольорів кузова:

Precious Black Pearl,

Platinum White Pearl Mica,

Emotional Red II.

Білі та червоні кольори також доступні у двоколірному варіанті з дахом Attitude Black Mica.

Camry Black Edition, заснована на топовій комплектації WS, також оснащується чорними 18-дюймовими алюмінієвими колесами, димчастими молдингами передньої нижньої решітки, а також димчастими декоративними елементами на фарах і задніх ліхтарях.

Всередині Toyota Camry Black Edition має стандартний червоний або чорний шкіряний салон з підігрівом передніх сидінь та електрорегулювання для переднього пасажира. Шкіра присутня на сидіннях, панелі приладів, центральному підлокітнику і дверних панелях, створюючи живу атмосферу.

Виділимо кілька особливостей Camry Black Edition:

Автомобіль ґрунтується на версії XLE, люксової для американського ринку.

Кузов покритий у чорне глянсове забарвлення кольору Toyota 202 із спортивними аксесуарами. Також є модифікація у червоному з чорним дахом.

Camry оснащена 18-дюймовими алюмінієвими колесами із чорною окантовкою.

Решітка радіатора, фари та крила мають димчасте оздоблення.

Шкіряна оббивка чорного кольору (може бути також червоною) присутня на сидіннях, панелі приладів, центральному підлокітнику та дверних панелях.

Під капотом використовується той же силовий агрегат, що й у гібридному варіанті, з 2,5-літровим двигуном потужністю 176 л.

Технології та ціна Toyota Camry Black Edition

З погляду технологій, система допомоги при керуванні була вдосконалена, додані:

монітор сліпих зон,

система попередження про рух із функцією автоматичного гальмування,

система допомоги під час гальмування на стоянці.

Щоправда, відсутня інформація про комплекс безпеки Toyota Safety Sense.

Ціна у Японії на Toyota WS Camry Black Edition 2022 стартує з 39 800 доларів. Ціна справді розумна і зовсім не дорога. На відміну від інших спеціальних видань, які зашкалюють.

А яка Ваша думка про цю Toyota Camry Black Edition? Чи подобається вона вам?