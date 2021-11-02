Новый MacBook Pro и его невероятная производительность

Когда в прошлом году Apple представила свой собственный чип M1, это вызвало большой ажиотаж. На самом деле, его производительность полностью превосходила практически все от Intel. Даже спустя год мы должны признать, что прошлогодняя модель с чипом M1 является отличным устройством для большого числа пользователей. Однако профессионалы, программисты, создатели контента и многие другие требуют еще большей производительности для своей работы. И они получат его в новом Макбук про 16 дюймов, работающем на совершенно новом чипе собственного производства!

Новый чип также поддерживает больше оперативной памяти, с возможностью конфигурирования. Чип M1 Pro будет конфигурироваться для 14- и 16-дюймовых вариантов.

Более мощный M1 Max снова 10-ядерный (8 мощных процессоров + 2 энергосберегающих), но с пропускной способностью 400 ГБ/с. Чип также поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти, что вы оцените при работе с требовательной 3D-графикой. Для этого используется 32-ядерный графический процессор с 4-кратным увеличением производительности по сравнению с M1. В целом, Apple M1 Max имеет 57 миллиардов транзисторов, что делает его самым большим чипом Apple на сегодняшний день. Новая технология позволяет подключать до четырех внешних дисплеев.

Производительность новых чипов от Apple не имеет себе равных.

Новинка - дисплей Liquid Retina XDR

Компания Apple ответила на призыв к переменам, представив совершенно новый дисплей. Да, это Liquid Retina XDR, который оснащен технологией mini LED, используемой в последнем iPad Pro. Эта технология обеспечивает постоянную яркость до 1 000 нит по всему экрану, пиковую яркость до 1 600 нит и контрастность 1 000 000:1.Динамический диапазон оживляет HDR-контент с невероятной детализацией теней, яркими спекулярными бликами, глубоким черным цветом и более яркими цветами, чем когда-либо прежде. Он обладает великолепной цветовой гаммой и поддерживает миллиард цветов.

Apple также использовала технологию ProMotion, которая также известна нам по iPad.

Возвращается MagSafe

Новинка обладает самыми передовыми и универсальными возможностями подключения. Обе модели оснащены тремя портами USB-C с Thunderbolt 4 для подключения практически любых аксессуаров. Среди совершенно новых функций - слот для карт памяти SDXC, порт HDMI для удобного подключения к дисплеям и телевизорам, а также улучшенный разъем для наушников, который поддерживает самые качественные проводные наушники на рынке.

Давно ожидаемое возрождение популярного магнитного разъема MagSafe подтвердилось, что несказанно обрадовало многих пользователей Apple. Преимуществом является простота подключения, но также и молниеносное отключение. Если кто-то споткнется, например, о кабель для зарядки, MacBook Pro не упадет со стола. Поддержка быстрой зарядки также является преимуществом: всего за 30 минут можно восстановить 50% заряда батареи. И не волнуйтесь, вы также можете заряжать устройство через разъем USB-C.

Хотя текст выше был полон превосходных слов, камера оставляет желать лучшего. Разрешение Full HD, несомненно, приятно, но это не революционный скачок, его

Резюме и рекомендации

MacBook Pro - это большой шаг вперед, потому что никто не ожидал такого значительного увеличения производительности. Обе новинки будут доступны на сайте avic.ua в серебристом и сером цветах.

Apple славится тем, что может обеспечить высокую производительность, но также он знает, как заставить вас заплатить за это.