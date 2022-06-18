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На Кореччині чоловік приїхав на допит у стані алкогольного сп’яніння та хотів відкупитись від відповідальності

Рівненська область / Новини регіону 18-июн, 2022, 08:589 prov 0
Здолбунівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).
За даними слідства, кілька днів тому на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Великомежиріцької територіальної громади про бійку між односельчанами. Працівники поліції, які виїхали на місце події, викликали її учасників для надання пояснень до місцевого відділення поліції.
Наступного дня один з них, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, прибув до ВП №7 (м. Корець) Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області. Поліцейські склали на нього протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.130 КУпАП.
Однак чоловік, не довго думаючи, безпосередньо у кабінеті заступника начальника відділу поліції спробував «вирішити» питання непритягнення до відповідальності за нетверезе водіння і запропонував правоохоронцю 2500 грн хабаря. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала вчинення кримінального правопорушення та вилучила грошові кошти.
На даний час вирішується питання про арешт грошей та повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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