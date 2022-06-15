Бердичівських наркодилерів - екс-поліцейського та його співучасника взяли під варту

Житомирська обласна прокуратура

За участі прокурора Житомирської обласної прокуратури розглянуто клопотання щодо обрання запобіжних заходів двом особам, підозрюваним у незаконному придбанні, зберіганні і збуті психотропних речовин і наркотичних засобів та незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1, 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України).З огляду на скоєння тяжких злочинів, прокурор наполягав на обранні підозрюваним тримання під вартою. Корольовський районний суд міста Житомира взяв до уваги принципову позицію прокурора, помістивши обох осіб під варту з правом внесення грошової застави на суму, відповідно, майже 200 тис. грн та понад 120 тис. грн.Нагадаємо, жителя Бердичева, колишнього поліцейського та його співучасника, які обоє раніше вже скоювали злочини, декілька днів тому викрили на вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом психотропних речовин, наркотичних засобів.Під час обшуку у помешканні та гаражному приміщенні фігурантів справи виявили та вилучили психотропні речовини, наркотичні і сильнодіючі лікарські засоби, обмежені в обігу, значну кількість розфасованих доз, інструменти та прилади для виготовлення психотропних речовин, а також майже півтисячі бойових набоїв різного калібру. Того ж дня, 15.06.2022, обом повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.Злочинні дії наркодилерів викрили за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, працівниками Житомирського управління ДВБ Нацполіції України та слідчими Головного управління Нацполіції в області, які проводять досудове розслідування.Додатково: санкція суворішої, ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.