На Закарпатті викрито масштабний канал розповсюдження метамфетаміну та канабісу

За даними слідства, підозрювані організували на території Ужгорода та району масштабну схему систематичного збуту наркотиків і психотропів – канабісу та метамфетаміну. Попередньо придбані заборонені речовини фасували й зберігали як за місцем свого проживання в обласному центрі, так і в орендованих приміщеннях. Встановлено, що фігуранти займалися незаконною діяльністю з 2020 року.
У межах розслідування злочину правоохоронці провели понад десяток обшуків, виявили та вилучили наркотичні засоби і психотропні речовини, обіг яких заборонений, чорнову документацію, мобільні телефони й грошові кошти. Крім того, трьох осіб із числа підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Слідство у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції. Готуються клопотання щодо обрання усім членам ОЗГ запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
|Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.