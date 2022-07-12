Телескоп Хаббл показав фото мізерної частинки Всесвіту, аналогічне прапору України

Їх

представив світу п

резидент США Джо Байден.

NASA вважає це історичним моментом, так як вперше, показало найчіикіше зображення далекого всесвіту.

На знімку – найдальша точка Всесвіту, яку ми коли-небудь бачили, завдяки інфрачервоним можливостям «Джеймса Вебба» і його гігантському дзеркалу.

За словами вчених, на фото зображено зоряне світло від найбільш ранніх об'єктів, що сформувалися в перші кілька сотень мільйонів років, і як завжди додали словосполучення - після Великого вибуху. У Біблії в Бутті не говориться про великий вибух, а чітко розповідається про те, як Творець створив Вселенну. Також вчені вказують вік цього зоряного світла, - понад 13 мільярдів років. Кажуть, що воно спрямоване у бік JWST завдяки неймовірній силі вигину масивного скупчення галактик.

«Вебб» зможе відображати віддалені об'єкти, які в 100 разів слабші за ті, які може побачити космічний телескоп Хаббла. НАСА опублікувало нові знімки, які, як вважають науковці, можуть стати ключем до розгадки еволюції Всесвіту. Вчені постійно щось вивчають, досліджують потім можуть заперечувати вивчене, а все через те, що велич Бога - Твоця людина не може вмістити у свій мізерний розум.

Телескоп було розроблено для спостереження за тьмяним світлом ранніх зірок у Всесвіті, вік яких становить нібито близько 13,8 мільярда років.

Щодо віку вчені, як правило вказують не те що мільйони, а мільярди років. При цьому вони постіно маніпулюють цифрами: 1-2 мільйони туди, чи назад... Хоча, - це можливо, адже у 2 післанні апостола Петра 3:8 сказано: "Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день немов тисяча років, а тисяча років немов один день!". Хоча вчені час від часу змінюють вікові рамки своїх досліджень, проте це абсолютно ні на що не впливає, бо для життя людини на Землі це не є суттєвим.



