Вчені зробили ще одне відкриття про Христа для скептиків

Вчений з Італії зумів створити 3D модель Ісуса Христа. Вчені розповіли про зовнішність Ісуса Христа та його зріст, який був набагато більшим, ніж здавалося раніше

Портрет Ісуса Христа відтворювали по відбитку на Туринській плащаниці безліч разів, але вперше вдалося отримати достовірну тривимірну модель його особи.

Джуліо Фанті, який викладає методологію вимірювань в університеті Падуї, вивчав Туринську Плащаницю протягом декількох років. Нещодавно він представив 3D-зображення, отримане в результаті вимірів. Згідно з дослідженнями, Ісус Христос був людиною надзвичайної краси. В повній Біблії розповідається про те, що євреї були красиві люди та значно відрізнялися від інших народностей. Та Бог їх обрав не за красу, а за те, що коли усі навколо царі та народи робили собі бованів та божків - вони присягли Одному Живому Богу - Творцю Всесвіту.

Високого зросту й прекрасної статури, Він був майже 5 футів 11 дюймів зросту (понад метр вісімдесят), водночас як середній зріст людини на той час становив близько 5 футів 5 дюймів (155 см.) У нього був царський і величний вираз обличчя. Фанті пояснив, що 3D-зображення дозволило розглянути багато ран на людині, чий образ відображено на Туринській Плащаниці. В повній Біблії розповідається про те, що євреї були красиві люди та значно відрізнялися від інших народностей. Та Бог їх обрав не за красу, а за те, що коли усі навколо царі та народи робили собі бованів та божків - вони присягли Одному Живому Богу - Творцю Всесвіту.Високого зросту й прекрасної статури, Він був майже 5 футів 11 дюймів зросту (понад метр вісімдесят), водночас як середній зріст людини на той час становив близько 5 футів 5 дюймів (155 см.) У нього був царський і величний вираз обличчя. Фанті пояснив, що 3D-зображення дозволило розглянути багато ран на людині, чий образ відображено на Туринській Плащаниці.

Місцем для дослідження обрали Університет міста Падуя. Джуліо Фанта зробив величезну кількість замірів перед тим, як наважився відтворити образ Ісуса. Як говорить сам вчений, отримана тривимірна модель є найбільш близькою до історичної реальності з усіх існуючих.Дослідник також говорить, що Ісус володів високим зростом 180 см. Це набагато більше, ніж середній показник росту людей у ті часи. Також Христос мав красиву зовнішність. У момент смерті Ісус мав величний і царський вираз обличчя.

На тілі Христа знайшли сліди від понад триста ударів батогом, заподіяних під час описаного в Біблії бічування.

"Я нарахував 370 ран від побоїв, не беручи до уваги ран на боках, які безумовно були на тілі, але які не видно на Плащаниці, бо вона доторкалася лише до задньої і передньої частинами тіла", - говорить вчений.

«Крім того, тривимірна реконструкція дозволила виявити, що в момент смерті людина з Плащаниці провисала вправо, праве плече було вивихнуте настільки серйозно, що травмувало нерви». За розповідями сучасників та описами не лише в юдейських оповідях - римські воїни вивернули йому руку під час натягування її до дирки в хресті.

Туринська Плащаниця, як стверджується Римо-Католицькою Церквою, і часто визнається іншими християнами, є тканиною, в якій був похований Ісус Христос після розп’яття. Вважається, що вона була таємно вивезена з Єрусалиму і згадується в історичних хроніках близько 1360 року у єпархії Труа у Франції. Згодом Плащаниця була перенесена в собор міста Турин в Північній Італії у 1578 році.

Багато було скептиків, які заперечували істинність плащаниці ( адже сатаністи були завжди, які з білого робили чорне). У 2013 році Фанті став співавтором книги італійського журналіста Саверіо Гаети, який задокументував дослідження Плащаниці і стверджував, що вона дійсно належала епосі Ісуса Христа і є справжньою.

Деякі вчені зробили висновок, що за слідами крові можна визначити подробиці про удари батогом, тортурах і подальшому розп'ятті того, хто був обгорнутий в полотно. Це дослідження показало, що після обмивання тіла кров цебеніла з рани на долонях, спині, ребрах і ногах.

Вчені провели експеримент з використанням манекена та участю живої людини, щоб з'ясувати, як буде текти кров з різних ран. В якості зразків брали донорську людську кров і рідину з тими ж властивостями. Були перевірені різні пози тіла, в тому числі стоячи і лежачи зі складеними в районі паху руками.

Вчені порівняли отримані плями крові з наявними на плащаниці. Цей метод, відомий як аналіз бризок крові, використовується судовими медиками і криміналістами для розслідувань. Туринська Плащаниця, як стверджується Римо-Католицькою Церквою, і часто визнається іншими християнами, є тканиною, в якій був похований Ісус Христос після розп’яття. Вважається, що вона була таємно вивезена з Єрусалиму і згадується в історичних хроніках близько 1360 року у єпархії Труа у Франції. Згодом Плащаниця була перенесена в собор міста Турин в Північній Італії у 1578 році.Багато було скептиків, які заперечували істинність плащаниці ( адже сатаністи були завжди, які з білого робили чорне). У 2013 році Фанті став співавтором книги італійського журналіста Саверіо Гаети, який задокументував дослідження Плащаниці і стверджував, що вона дійсно належала епосі Ісуса Христа і є справжньою.Деякі вчені зробили висновок, що за слідами крові можна визначити подробиці про удари батогом, тортурах і подальшому розп'ятті того, хто був обгорнутий в полотно. Це дослідження показало, що після обмивання тіла кров цебеніла з рани на долонях, спині, ребрах і ногах.Вчені провели експеримент з використанням манекена та участю живої людини, щоб з'ясувати, як буде текти кров з різних ран. В якості зразків брали донорську людську кров і рідину з тими ж властивостями. Були перевірені різні пози тіла, в тому числі стоячи і лежачи зі складеними в районі паху руками.Вчені порівняли отримані плями крові з наявними на плащаниці. Цей метод, відомий як аналіз бризок крові, використовується судовими медиками і криміналістами для розслідувань.

Також образ лиця Христа дуже нагадує саме той, яким Його вже зображають понад 2000 років.

Дивитися про висновки вченого -

LA RICOSTRUZIONE DELLA SACRA SINDONE - YouTube

Світлана Коток, історик