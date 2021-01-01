Стрітення Господнє – це далеко не зустріч весни і зими...

«Стрітення Господнє» відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса Христа в пам'ять про те, як Свята Діва Марія принесла до Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після Його народження.

Досить часто ми зустрічаємося із твердженням, що Стрітення – це зустріч весни і зими. Та, насправді, - це важливе християнське свято, до якого язичники, традиційно, приплели свої звичаї та обряди. Засновані на більш казково-легендарних історіях, які подібні більше до слов’янських сказань, переплітаються з байками, що кому колись приснилося, чи привидилося, а також обов'язково з особистим баченням бабусі в кожній родині, як правило своє - особисте. (А бувають ще і свої родинні божки, яких ні в кого більше нема). У язичників майже щодня є поклоніння якомусь божеству, чи пантеону божеств, на що ми не будемо витрачати часу, а поговоримо про значення свята на основі Біблії та біблійних героїв віри, як не риторично це звучить.

Ще з часів визволення євреїв із єгипетського полону Закон встановлював, що кожне перше немовля чоловічої статі належало Богові і його треба було приносити до храму на 40-й день після народження. Згідно цього ж Закону, жінка, яка народила хлопчика, впродовж 40 днів вважалася нечистою, а після народження дівчинки – 80 днів. По закінченню цього проміжку часу для свого очищення кожна мати мала принести до святині на цілопальну жертву однорічне ягня – як знак визнання над собою найвищої Божої влади і подяки, та голуба чи горлицю – як жертву для очищення від гріхів. Коли ж жінка була бідна, і неспроможна придбати ягня, то вона приносила дві горлиці. І лише після жертвоприношення жінка вважалась очищеною (Лев. 12:1-8). Діва Марія була освячена Христовим Різдвом і не потребувала обряду очищення. Але вона в покорі перед Богом виконала припис Закону і принесла для жертви дві горлиці (Лк. 2:23-24).

Коли Діва Марія разом з Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів там сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. Як розповідає Біблія, за багато років до цієї зустрічі, Симеон займався перекладом Святого Письма з єврейської на грецьку мову. І коли він побачив слова «Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить» (Іс., VII:14), то вирішив, що в тексті закралася помилка і замість слова «діва» має бути слово «дружина». Проте, ледве він зібрався виправити цю «помилку», йому з'явився ангел Божий і промовив до нього, що помилки немає, і Симеон особисто зможе переконається в істинності цього пророцтва. Той довго чекав виконання обіцянки - цілих 300 років. І нарешті з натхнення Духа Святого він прийшов до храму, куди Марія з Йосипом принесли Дитятко Ісуса. А сталося так: І Дух у храм припровадив його. І як внесли Дитину Ісуса батьки, щоб за Нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля! (Лк. II:27-32) Перед смертю старець Симеон сповістив, що Немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде «на служіння спасіння людей». Другою особою, що зустріла Ісуса в храмі була пророчиця Анна, про що також свідчить Євангеліє від Луки: Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового, вона дожила до глибокої старості, проживши з мужем сім років від свого дівоцтва, удова років вісімдесяти й чотирьох, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі постами й молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про Нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. (Лк. 2:35-38) Звершивши все згідно з законом Господнім, Марія і Йосиф повернулися до Назарету в Галилею (Лк. 2:39). Свято Стрітення Господнього було започатковано в Єрусалимі в другій половині IV ст. Першу згадку про нього подає паломниця С. Етерія у своєму щоденнику, де називає його "40 днем після Богоявлення". Його святкування описує так: Сороковий день після Богоявлення святкується дійсно з найбільшою урочистістю. Цього дня йде процесія до храму Воскресення, де всі збираються на Літургію. Правиться за приписаним порядком з найбільшою урочистістю, наче на Пасху. Усі священики проповідують і також єпископ. Усі вони пояснюють текст Євангелія, де говориться, що 40 дня Йосиф і Марія принесли Господа до храму" (Гл. 26).

З Єрусалима свято поширилося на весь Схід, але лише з VI ст. за часів цісаря Юстиніяна (527-565), воно набирає особливого значення. Цісар Юстиніян наказав вважати Господнє Стрітення за велике свято і урочисто святкувати його в цілому цісарстві. Через це в богослужіннях в цей день Церква кілька разів молиться за імператора. Це відбувається лише у православї, бо протестанти за померлих не моляться, бо вважається, що людина може виправити своє життя і позбутися гріхів лише при житті.

Божественна суть свята Назва свята «Стрітення Господнє» походить від самої події зустрічі Сина Божого та Пресвятої Богородиці з праведним Симеоном. У духовному сенсі ця зустріч є символом зустрічі Старого та Нового Заповітів.

Ім’я сивого старця, який зустрів у храмі Діву Марію з немовлям Ісусом – «Симеон», що у перекладі означає – слухання. Симеон є прикладом старозавітних пророків, які слухали голос Божий, розуміли і підкорялись волі Божій, прорікаючи та проповідуючи прихід Месії - Сина Божого, якій принесе занепалому людству Новий Заповіт Любові та Милосердя.

На 40-й день після Різдва Христового святом Стрітення Господнього завершується Різдвяний цикл свят.

«І як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели Його в Єрусалим поставити Його перед Господом, 23. як то написано в Господньому законі: “Кожний хлопець, первородний, буде посвячений Господеві”, – 24. і принести жертву, як то написано в Господньому законі: “Пару горлиць або двоє голубенят”. 25 . А був в Єрусалимі чоловік на ім’я Симеон; чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. 26. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти перш ніж побачить Христа Господа. 27. Він прийшов Духом у храм. І як батьки вносили дитя-Ісуса, щоб учинити над Ним за законним звичаєм, 28. він узяв Його на руки, благословив Бога й мовив: 29. “Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, 30. бо мої очі бачили Твоє спасіння, 31. що Ти приготував перед усіма народами; 32. світло на просвіту поганам, і славу Твого люду – Ізраїля”. 33. Батько Його і мати дивувалися тому, що говорилося про Нього. 34. Симеон же благословив їх і сказав до Його матері Марії: “Ось цей поставлений для падіння й підняття багатьох в Ізраїлі; Він буде знаком протиріччя, 35. та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець”. 36. Була також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера; вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від дівування свого; 37. зоставшися вдовою аж до вісімдесят четвертого року, вона не відходила від храму, служачи (Богові) вночі і вдень постом та молитвою. 38. І надійшла вона тієї самої години й почала прославляти Бога та говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. 39. І як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галилею, до Назарету, свого міста. 40. Хлоп’я ж росло й міцніло, сповнюючися мудрістю, і Божа благодать була на Ньому».

У цьому короткому уривку Євангелія Лука запрошує тебе і мене, кожну людину до особистої зустрічі з Ісусом, яка настільки важлива, що після неї життя наповнюється абсолютно іншим змістом, а Бог і людина постають як радісна тайна…

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