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На Рівненщині СБУ затримала ворожого інформатора, який передав дані про ЗСУ білоруським правоохоронцям

Рівненська область / Новини регіону 28-июл, 2022, 08:099 prov 99
Служба безпеки України викрила зловмисника, який "злив" інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західної України. «Сусідів» особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.
Як встановило і документально засвідчило слідство, інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину державного кордону з білоруссю.
Перевіряється інформація про інші "візити" чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч.2 ст.114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі строком від п’яти до восьми років.
Досудове розслідування триває, іде системна робота, аби встановити всі деталі підривної роботи фігуранта проти національної безпеки України.
Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ у Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.
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