Європейська комісія виділила перший транш нової макрофінансової допомоги для України в розмірі 1 мільярда євро

Сьогодні Європейська комісія від імені ЄС виділила першу половину (500 мільйонів євро) нової операції макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 мільярда євро. Другий транш (ще 500 мільйонів євро) буде виділено завтра, 2 серпня. Рішення про нову виняткову макрофінансову допомогу було ухвалено Європейським парламентом і Європейською радою 12 липня 2022 року.
Ця додаткова макрофінансова допомога в розмірі 1 мільярда євро є частиною надзвичайних заходів ЄС, пліч-о-пліч з міжнародним співтовариством, щоб допомогти Україні у вирішенні її нагальних фінансових потреб, спричинених неспровокованою і невиправданою агресією з боку Росії. Вона є першою частиною виняткового пакету макрофінансової допомоги у розмірі до 9 мільярдів євро, оголошеного у Повідомленні Комісії від 18 травня 2022 року і схваленого на засіданні Європейської ради 23-24 червня 2022 року. Вона доповнює вже надану ЄС підтримку, включно з невідкладним кредитом на суму в 1,2 мільярд євро, проплаченим у першій половині цього року. В сукупності за двома напрямками програми, загальна підтримка у вигляді макрофінансової допомоги Україні від початку війни становить 2,2 мільярди євро.
Кошти макрофінансової допомоги були надані Україні у вигляді довгострокових кредитів на вигідних умовах. Ця допомога сприяє макроекономічній стабільності України та її загальній життєздатності в контексті військової агресії з боку Росії і спричинених нею економічних проблем. Надалі виявляючи свою солідарність, бюджет ЄС покриватиме витрати на відсотки за цим кредитом. Як і у випадку всіх попередніх кредитів макрофінансової допомоги, Комісія позичає кошти на міжнародних ринках капіталу і перераховує Україні виручку на тих самих умовах. Даний кредит Україні забезпечено на 70% за рахунок сум, виділених із бюджету ЄС.
Ця фінансова підтримка доповнює безпрецедентну допомогу, надану Союзом на сьогоднішній день, а саме, гуманітарну допомогу, допомогу для розвитку та оборони, призупинення усіх імпортних мит на український експорт протягом одного року та інші ініціативи солідарності, наприклад, усунення вузьких місць у перевезеннях для забезпечення експорту, зокрема зерна.
Члени Колегії сказали:
Валдіс Домбровскіс, виконавчий віце-президент Європейської комісії, відповідальний за стратегію «Економіка, що працює для людей», сказав: “Ця виплата в розмірі 1 мільярда євро є першою частиною нашого пакету макрофінансової допомоги в розмірі 9 мільярдів євро, покликаного допомогти Україні задовольнити її невідкладні фінансові потреби, спричинені варварською війною Росії. Водночас ми тісно співпрацюємо з державами-членами ЄС та нашими міжнародними партнерами над наступними кроками з відновлення України у довгостроковій перспективі. Доти, доки буде потрібно, ЄС виділятиме всю політичну, фінансову, військову та гуманітарну підтримку, необхідну для надання допомоги Україні та її народу в умовах тривалої неправомірної агресії з боку Росії.»
Жозеп Боррель, Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, сказав: «Наша підтримка України непохитна. Ми і надалі політично, фінансово та військовими засобам підтримуватимемо український народ з огляду на скруту і проблеми, спричинені російською агресією. Україна рішуче й гідно захищає свій суверенітет і право на існування. ЄС є і залишатиметься на боці України в цих починаннях».
Йоганнес Ган, Комісар з питань бюджету та адміністрації, сказав: «Невідкладне виділення Європейською комісією першого траншу виняткового кредиту макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярда євро свідчить про непохитну солідарність ЄС з Україною та її народом. Бюджет ЄС відіграє центральну роль у цій солідарності, забезпечуючи згадане фінансування на 70% від вартості та покриваючи процентні витрати за даним кредитом. Це ще один приклад того, що у випадку кризи бюджет ЄС відкритий також і для наших партнерів.»
Паоло Джентілоні, Комісар з економіки, сказав: “Цією виплатою Європейська комісія продовжує підтримувати Україну, зміцнюючи її державні фінанси. Перед лицем безжальної і варварської агресії з боку Росії, ЄС повинен залишатися непохитним у своїй солідарності з українським народом. Триває робота над законопроєктом щодо другої частини цієї виняткової макрофінансової допомоги, оголошеної в травні і схваленої Європейською Радою.
Для довідки
Протягом останніх років ЄС уже надав Україні значну підтримку в рамках програми макрофінансової допомоги. Починаючи з 2014 року ЄС надав Україні понад 5 мільярдів євро через п'ять програм макрофінансової допомоги, щоб підтримати реалізацію широкого порядку денного реформ у таких сферах, як боротьба з корупцією, незалежна судова система, верховенство права та поліпшення бізнес-клімату. Крім того, на початку цього року Комісія виділила екстрений кредит макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро, для чого Комісія у першій половині 2022 року зібрала кошти шляхом двох обмежених випусків облігацій. 18 травня Комісія у своєму Повідомленні виклала плани щодо негайного реагування ЄС з метою усунення дефіциту фінансування в Україні, а також стосовно довгострокової структури відбудови. 25 липня Рада Європейського інвестиційного банку, банку ЄС, схвалила фінансову допомогу в розмірі 1,59 мільярда євро, забезпечену гарантіями з бюджету ЄС, щоб допомогти Україні відремонтувати пошкоджену найнеобхіднішу інфраструктуру та відновити критично важливі проекти, що стосуються нагальних потреб українського народу.
Для фінансування макрофінансової допомоги Комісія від імені ЄС бере позики на ринках капіталу, паралельно з іншими програмами, зокрема NextGenerationEU та SURE. Можливі запозичення для України передбачено у плані фінансування Комісії на другу половину 2022 року. Більше інформації про допомогу, яку ЄС надав Україні від початку російської агресії, розміщено онлайн.
Операції макрофінансової допомоги (МФД) є частиною ширшої взаємодії ЄС з сусідніми країнами і призначені бути винятковим інструментом ЄС для реагування на кризи. Вони доступні для країн-сусідів ЄС, які зіткнулися з серйозними проблемами платіжного балансу. Окрім МФД, ЄС підтримує Україну завдяки декільком іншим інструментам, включно з гуманітарною допомогою, бюджетною підтримкою, тематичними програмами, а також технічною допомогою і змішаними засобами підтримки інвестицій.
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