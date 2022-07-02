Єврокомісія звільняє від митних зборів і ПДВ імпорт життєво необхідних товарів для українців

Європейська комісія ухвалила рішення, що дозволяє державам-членам тимчасово звільняти від митних зборів і ПДВ імпорт з третіх країн продуктів харчування, ковдр, наметів, електричних генераторів та іншого рятувального обладнання, призначеного для українців, які постраждали від війни. Цей захід, про який клопотали держави-члени, буде застосовуватися ретроактивно - починаючи з 24 лютого 2022 року, і діятиме до 31 грудня 2022 року.
За оцінками, у зв'язку з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії в Україну, понад 14 мільйонів людей, або 30% населення України, були переміщені. Понад 6,2 мільйона українців приїхали до ЄС, і майже 8 мільйонів були змушені покинути свої домівки, але залишилися в Україні. Це спричиняє потужний тиск на держави-члени, які мусять надавати гуманітарну допомогу великій кількості осіб, що рятуються від війни, а також підтримувати внутрішньо переміщених українців, котрі перебувають під загрозою голоду і хвороб.
Паоло Джентілоні, Комісар з економіки, сказав: «Війна проти України завдала невимовних страждань, але також засвідчила глибину солідарності ЄС. Цей захід допоможе державам-членам прийти на допомогу українцям як в ЄС, так і в їхній рідній країні, сприяючи доставці життєво важливих гуманітарних товарів. Це абсолютно правильний вчинок.»
Звільнення від мита і ПДВ застосовується до товарів, що імпортуються:
• Державними організаціями (державними органами та установами, що регулюються публічним правом, зокрема лікарнями, урядовими організаціями, регіональними урядами, комунами/містами тощо)
• Благодійними або доброчинними організаціями, зареєстрованими компетентними органами держав-членів.
Сьогоднішнє рішення доповнює ухвалені в квітні нові правила щодо ПДВ, які дозволяють державам-членам поширити це звільнення на внутрішні поставки товарів і послуг, включно з пожертвами, в інтересах жертв катастроф.
Для довідки
Чинне законодавство ЄС передбачає використання таких інструментів виключно для допомоги жертвам катастроф, як у випадку війни в Україні.
Митне законодавство ЄС (Регламент Ради (EC) N 1186/2009) передбачає можливість звільнення від мита на користь постраждалих від стихійних лих. Воно може застосовуватися до імпорту державними організаціями та зареєстрованими благодійними або доброчинними організаціями. Для надання звільнення потрібне рішення Комісії, яка діє на прохання відповідних держав-членів.
Так само законодавство ЄС щодо ПДВ (Директива Ради 2009/132/ЕС) має дзеркальні положення стосовно звільнення від ПДВ остаточного імпорту певних товарів.