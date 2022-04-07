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У Берліні сотні людей перед Бундестагом нагадали про вбивства українців в Бучі та інших містах

Головна / Україна і світ 07-апр, 2022, 09:469 prov 1
У Берліні перед будівлею Бундестагу активісти сотні людей провели акцію, щоб нагадати, що російські військові катують і вбивають українців.
Про це пише "Європейська правда".
"Поки Росія і її військові катують і вбивають українців у Бучі, Ірпені, Маріуполі і багатьох інших містах, Німеччина та ЄС продовжують оплачувати ці злочини проти людяності, купуючи російський газ, нафту і (все іще) вугілля. Тому ми вимагаємо повного ембарго на російські енергоносії", - заявили організатори.
Сотні людей лягли на галявині перед німецьким парламентом, багато з них були з прапорами України. Так вони вшанували пам'ять загиблих і нагадали німецьким депутатам про звірства в українських містах.
Нагадаємо, що у минулі вихідні, коли світ був вражений фото на підтвердження звірств російських військових у Бучі, росіяни влаштували в Берліні автопробіг на підтримку рф. Уперше після початку війни було масово використано прапори країни-агресора. 
За даними поліції, у проросійському автопробігу взяли участь близько 400 автомобілів.
За словами міністра внутрішніх справ Берліна Торстена Акмана, також використовувався символ Z для підтримки загарбницької війни в Україні.
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